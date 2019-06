RIETI - A gennaio 2018, in evidente stato di ebbrezza, aveva cominciato a infastidire i clienti di un bar situato all’interno del centro commerciale “L’Occasione”, aggredendo i carabinieri che erano intervenuti per calmarlo.



Ieri i militari della stazione di Stimigliano lo hanno arrestato. E A.M. 46 anni, residente a Forano, dovrà scontare sette mesi di reclusione agli arresti domiciliari. E' stato condannato per resistenza, violenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA