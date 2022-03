Cantalice in ripresa: è 1-1 sul difficile campo dell'Indomita Pomezia. Patacchiola: «Meritavamo di più»

RIETI - Un Cantalice tutto cuore raccoglie un punto sul campo dell’Indomita Pomezia quarta in classifica: termina 1-1 la gara dei biancorossi che raccolgono il secondo punto nelle ultime due uscite. Ancora pochi ma la strada per sperare nei playout è quella giusta.

La gara

Cantalice che scende in campo con una formazione rimaneggiata: assenti per squalifica Monaco e Mattei.

Match equilibrato nel corso del primo tempo: Beccarini colpisce il palo poi numerose le occasioni dei reatini ma sono i padroni di casa ad avere la meglio: al 20’ Battaglia trova Italiano dal limite dell’area di rigore, il bomber dell’Indomita fa partire una conclusione molto forte che riesce a battere Scaramuzzino. Dopo il gol subito entrambe le formazioni rimangono dieci, Rossi ed un giocatore avversario vengono espulsi per qualche scaramuccia di troppo.

Nella ripresa il Cantalice parte molto forte chiudendo i padroni di casa nella propria area di rigore: al 2’ dopo una azione manovrata dei reatini, Pezzotti sempre dal limite, nello stesso quadrato dal gol di Italiano, trova il gol del pareggio. Nello splendido gol del ‘99 si la sfera si insacca sotto l’incrocio dei pali. Nei minuti di recupero viene annullato per fuorigioco al Cantalice, apparentemente inesistente, di Chelebi. Allo scadere viene espulso Seferi per proteste e i romani terminano la gara in nove.

Le dichiarazioni

«Due punti persi più che un punto guadagnato - afferma il tecnico Simone Patacchiola - Abbiamo messo in campo una grande prestazione e meritavamo sicuramente di più contro una grande squadra composta da nomi importanti . Il gol annullato era secondo me netto».