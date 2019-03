RIETI - Il conto alla rovescia per i dieci giorni da attendere prima della seconda seduta consiliare è appena iniziato e, nel frattempo, il presidente del consiglio comunale Giuliano Sanesi ha pagato interamente la propria quota d’indennità.



Così, anche se non c’è ancora nessuna decisione ufficiale sulla volontà di sospendere o meno l’iter per la verifica sulla posizione degli altri cinque consiglieri comunali - Ettore Saletti, Simone Petrangeli, Alessandro Mezzetti, Carlo Ubertini e Giovanni Ludovisi - chi può, intanto, blinda la propria posizione all’interno del Comune.



