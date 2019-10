Mattino dalle 9

RIETI - Nello scenario delle Grotte di Val de Varri, si terrà l’evento XVI incontro Internazionale del Folclore del Cicolano - Edizione speciale Cultura Grotte Val de Varri plastic free. Esso ha la finalità di promuovere il turismo nel territorio del Cicolano e specialmente le Grotte di Val de Varri di Pescorocchiano scommettendo sulla cultura e l'ambiente e centrando l'attenzione in particolare sulla lotta all'inquinamento da plastica con il coinvolgimento delle scuole locali. A riprova della validità dell’evento, il progetto ideato dal Comune di Pescorocchiano e dalla Compagnia degli Zanni si è classificato al 10° posto nella graduatoria generale, primo in provincia di Rieti, del Bando della Regione Lazio Lazio delle Meraviglie – Estate 2019.Spettacolo animato di Capitan Ambiente a Pescorocchiano. Gli alunni delle scuole di Pescorocchiano conoscono il piccolo supereroe protagonista della campagna di educazione ambientale della Regione Lazio, per sensibilizzare sulla raccolta differenziata e lo spreco alimentare;Laboratorio sul ciclo dei rifiuti nel comune di Pescorocchiano e le politiche ambientali della Regione Lazio;Laboratorio dello Slow Food di Rieti sull’agro biodiversità locale, il cibo antispreco e l’alternativa all’uso della plastica;Laboratorio sul riciclo e riutilizzo di beni immateriali: racconto ai più giovani delle modalità di riciclo spontanee in uso nel mondo contadino. Come si viveva un tempo, prima dell'avvento della plastica?Consiglio straordinario del Baby Consiglio di Pescorocchiano: adesione alla Carta Laudato Si e linee d’indirizzo sul Plastic Free nel Cicolano.Spettacolo della Compagnia degli Zanni sulle danze europee con Mauro Bassano all’organetto e Mario Sforzini al tamburello;Concerto Agorà. La piazza cantata. Con Gabriella Aiello, voce, kalimba e tamburi a cornice, Mauro Palmas, liuto cantabile e mandola elettronica, Alessandro Foresti, pianoforte e fisarmonica. L’Agorà per le città greche era la piazza del mercato, il luogo delle assemblee, il punto di riunione di una comunità, dove il brusìo, le voci armoniose dei venditori ordivano melodìe di vita quotidiana. Il concerto è dedicato alla piazza, alla strada: luogo di incontro e scambio di culture. Un luogo di festa, di amori dichiarati e non sempre ricambiati, un luogo di scandalo e di protesta, in cui di voce in voce da secoli le storie si sono popolate di volti di suoni, di antichi rituali, una tradizione che da allora si rinnova attraverso la rielaborazione di canti e antiche melodie di tradizione popolare ad opera di tre musicisti di eccellente esperienza e sensibilità.Spettacolo del Corpo di Danza Popolare Cominia Gens. Il repertorio coreutico-musicale attinge i suoi elementi costitutivi dall'antica cultura folklorica e popolare della Valle di Comino - Frosinone, acquisita direttamente, attraverso il processo di trasmissione orale dell'immenso patrimonio culturale che è la tradizione agro-pastorale del luogo, conservato e custodito dalla memoria a dagli usi e costumi degli anziani. Le musiche che vengono proposte, sono il risultato di approfondite ricerche etnomusicologiche.Concerto dei Menestrelli del Cicolano con canzoni originali d’autore in dialetto ispirate alla storia, al folclore e alla tradizione del Cicolano;