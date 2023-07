RIETI - Scontro tra tre moto, due morti e un terzo centauro ferito.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata sulla Strada statale 471, tra Posta e Leonessa. Per cause da accertare, le tre moto si sono scontrate. Nell'impatto, due persone sono decedute, una terza è stata trasportata in ospedale, ferita, ma non in gravi condizioni.

Sul posto, sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco.