Incidente in viale Maraini

RIETI - Incidente stradale in viale Maraini all'altezza con via Labro intorno alle 21.30. Due veicoli, una Volvo e un'altra autovettura, si sono scontrate quasi al centro della sede stradale.



Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Rieti che hanno anche effettuato i rilievi per risalire alla ricostruzione della dinamica incidentale. Verosimilmente all'origine del sinistro una una precedenza non rispettata o una fatale disattenzione. Illesi gli occupanti delle due autovetture.



Moderato rallentamento del traffico veicolare in prossimità dell'incrocio con via Labro fino al termine dei rilievi e per permettere al carroattrezzi di rimuovere uno dei due veicoli incidentati. © RIPRODUZIONE RISERVATA