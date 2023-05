Grave incidente in via Torretta. E' atterrata l'eliambulanza, trasportato a Roma un uomo di 45 anni

RIETI - Grave incidente stradale in via Torretta ora via Martiri Fosse Reatine, zona Quattro Strade. Una Fiat Punto di colore grigio ha urtato semifrontalmente (lato guidatore) una Renault Clio, dove viaggiavano tre persone. Distrutta la Clio. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e Polizia.

Vicino al luogo del sinistro è ora atterrata una eliambulanza. Stando a una prima testimonianza, si parla di tre persone rimaste incastrate e seriamente ferite all'interno della Clio. Le tre persone - marito, moglie e una signora anziana - sono stata portata in ambulanza al protno soccorso dell'ospeale de Lellis, ma non sono in pericolo di vita.

Trasportato in eliambulanza il giovane che era alla guida della Fiat Punto, si tratta di un uomo di 45 anni residente a Cantalice.

SEGUONO AGGIORNAMENTI