Incidente in via Padule, due giovanissimi feriti. Bloccato il traffico di mezza città

RIETI - Incidente intorno alle 14 in via Padule, coinvolta una Fiat 126 di colore blu. Due le persone ferite e soccorse da un'ambulanza del 118 che le ha trasportato entrambe in ospedale. Si tratta di due ragazzi. L'incidente, accaduto in una piccola strada che si collega poi a via Porara e che è di grande importanza per i collegamenti cittadini, ha di fatto bloccato la circolazione in direzione Campoloniano e zona ospedale de Lellis, sia per i mezzi che si dirigono in via De Jiuliis.

Lunghe colonne di auto sia all'altezza del Carrefour di viale Marroni, sia sul cavalcavia di Porte d'Arce e lungo via Porrara, fino, procedendo a ritroso, in viale Maraini.

La Fiat 126, stando alla testimonianza dell'uomo che ha poi dato l'allarme al 112, stava procedendo a forte velocità in direzione di via Porrara e, dopo aver urtato uno spigolo laterale, è letteralmente decollata, ribaltandosi più volte. Si devono valutare le condizioni dei due giovani feriti che viaggiavano all'interno.

Sul posto rilievi della Polizia Municipale.