RIETI - Morto giovane centauro sulla Terminillese, all'altezza di via Kennedy, quasi davanti alla palestra Infinity e davanti alla stazione di servizio della Q8.

Tutta ancora da chiarire la dinamica del sinistro. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto la Polizia Municipale. L'incidente è accaduto poco dopo le 16. Il giovane centauro deceduto ha 18 anni e risiedeva a Santa Rufina.

Da una prima ricostruzione della dinamica sembra che il giovane abbia perso il controllo della motociclitta - un'Aprilia 125 di cilindrata - e sia poi finito rovinosamente sull'asfalto. Non ci sono altri mezzi coinvolti nell'incidente.

Il ragazzo stava procedendo in direzione Terminillo. Il giovane ha improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause ancora da stabilire ed è finito contro il palo della stazione di servizio della K8, perdenso la vita sul colpo. La moto del ragazzo ha proseguito la corsa per oltre cento metri. La Muncipale sta effettuando i rilievi. La salma del giovane è stata ora rimossa e trasportata all'obitorio dell'ospedale de Lellis.