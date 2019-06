RIETI - Incidente in via Chiesa Nuova, poco dopo i Manufatti Tosti. Un'auto ha sbandato e si è ribaltata. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e un'ambulanza del 118.



La persona a bordo è ferita. Le sue condizioni non sono gravi ma a socpo precauzionale è stata accompagnata all'ospedale de Lellis.



Dai primi accertamenti effettuati dagli agenti della Municipale, sembra che l'auto che ha sbandato, ribaltandosi e finendo poi al lato della carreggiata, si sia prima urtata con un'altra autovettura che procedeva in senso inverso. Ultimo aggiornamento: 17:16