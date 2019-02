SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

RIETI - Gravissimo incidente sulla Salaria per Ascoli, all'altezza del bivio di Cittaducale. Sono rimasti coinvolti una motocicletta e una automobile. Sembrano gravissime le condizioni dell'uomo che guidava il mezzo a due ruote.Da quanto ha appreso Il Messaggero, l'uomo è morto. Si tratta di un giovane di Cittaducale. Sul posto è giunto il magistrato di turno. Non si conosce ancora la sua identità. Il giovane scendeva da Cittaducale per immettersi sulla Salaria, all'altezza del bivio di Caporio, e il suo corpo è stato trovato su una cunetta a circa 50 metri dal bivio, con la moto alcune decine di metri più avanti, seriamente danneggiata.Sono ora diverse le ipotesi: o il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, magari per un malore o per una manovra erratta, o il motociclista è entrato in rotta di collisione con un'autovettura che poi si è dileguata.I carabinieri della compagnia di Cittaducale hanno avviato immediatamente delle indagini.