RIETI - Incidente stradale lungo la Salaria per Roma, ferita al volto una donna. Erano circa le 13 quando lungo la Consolare, al chilometeo 43 nel territorio del Comune di Fara in Sabina si è verificato il tamponamento tra un'utilitaria e un autocarro che procedevano entrambi nella stessa direzione di marcia.



Sulle cause che hanno provocato il sinistro stanno effettuando accertamenti i carabinieri del locale comando stazione che hanno inoltre espletato le pratiche relative ai rilievi metrici e fotografici.



Sul posto anche un'unità mobile del 118 e una squadra di vigili del fuoco del diataccamento territoriale sabino di Poggio Mirteto che hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato le operazioni di soccorso. Illeso il conducente del mezzo pesante. © RIPRODUZIONE RISERVATA