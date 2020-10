Fiat 500 si ribalta sulla Salaria per Ascoli, all'altezza di Canetra

RIETI - Forse, l'asfalto reso particolarmente viscido per via della pioggia la causa all'origine del sinistro avvenuto nel pomeriggio lungo la Salaria per Ascoli nel tratto compreso tra la località Ponte e Canetra nel territorio del Comune di Castel Sant'Angelo.

Una Fiat 500 - per cause ora al vaglio dei carabinieri del locale comando stazione intervenuti sul posto - è uscita fuori dalla sede stradale capovolgendosi. Il conducente non ha riportato gravi conseguenze dal sinistro ed è riuscito da solo a tirarsi fuori dall'abitacolo del veicolo incidentato.

Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche i vigili del fuoco del comando di Rieti e il personale medico sanitario del 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA