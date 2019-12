RIETI - Incidente mortale lungo la Salaria, altezza del chilometro 118, nel territorio del comune di Cittareale. Coinvolta una sola autovettura, si tratta di una jeep Pajero. L'uomo al volante non è stato ancora identificato.



Nel momento in cui è accaduto l'incidente, nel tratto batteva una forte pioggia e tra le cause del sinistro c'è proprio l'asfalto viscido.



Sul posto la polizia Stradale.



SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI Ultimo aggiornamento: 15:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA