Incidente tra due auto sulla Salaria, ferita una donna

Sabato 4 Settembre 2021, 18:59

RIETI - Incidente stradale nel pomeriggio lungo via Salaria per L'Aquila all'altezza dell'incrocio con via Delle Scienze. Ancora da accertare la dinamica incidentale che ha visto il coinvolgimento di due veicoli, un'Alfa 147 e una Opel Meriva entrate in rotta di collisione.

Sulla dinamica e le responsabilità stanno effettuando accertamenti i carabinieri del Comando compagnia di Cittaducale all'esito dei rilievi metrici e fotografici. Sul posto anche personale medico del 118 e polizia di stato.

Problemi e temporaneo rallentamento per la viabilità durante le operazioni di soccorso. Almeno una donna, a bordo della Meriva, sarebbe rimasta ferita da quanto appreso.