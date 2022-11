Incidente lungo la Salaria, maxi ingorgo di auto. Due feriti lievi Il video

RIETI - Incidente lungo la Salaria nel tardo pomeriggio, all'altezza del bivio per Poggio San Lorenzo. Tre le auto coinvolte, due persone leggermente ferite e aiutate ad uscire dall'auto dai vigili del fuoco ma, soprattutto, lunghe file di vetture in entrambi i sensi di marcia con rallentamenti che hanno sfiorato un'ora di orologio.

Il sinistro, come detto, ha coinvolto tre autovetture. Due auto si sono “pizzicate” in una curva e una terza vettura ha poi sbandato, procedendo direzione Roma. Intervento dei vigili del fuoco per estrarre da uno dei mezzi due persone incastrate. Nessun ferito grave, traffico paralizzato. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza del 118.