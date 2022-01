RIETI - Incidente stradale nella notte lungo via Torretta in prossimità del bivio per Santa Margherita. Un veicolo commerciale furgonato si è schiantato a bordo strada e si è capovolto. Nessuna grave conseguenza per il conducente.

Era da poco trascorsa la mezzanotte quando il mezzo è sbandato andando ad impattare contro una muratura per poi capovolgersi su un fianco senza coinvolgere altri veicoli. Illeso l'uomo a bordo. Sul posto per, accertamenti e rilievi, il personale della Polizia di Stato.