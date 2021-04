Incidente in via Fratelli Cervi, traffico a rilento

RIETI - Incidente stradale in via Fratelli Cervi poco prima delle 20 all'altezza del campo sportivo da calcio "Gudini". Sul posto una pattuglia della polizia locale del Comune di Rieti i cui agenti, sul posto, hanno effettuato i rilievi metrici e fotografici per risalire alle responsabilità del sinistro.

Due veicoli sono entrati in collisione percorrendo lo stesso senso di marcia. Le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze. Rallentamenti temporanei perla viabilità in un tratto trafficato anche per via della presenza di altre attività sportive.

