Schianto nella notte a Vazia, conducente ferito

RIETI - Schianto nella notte a Vazia. Incidente stradale questa notte con due autovetture rimaste coinvolte. Era da poco passata la mezzanotte quando si è verificato il sinistro lungo la srada statale Terminillese in direzione Vazia all'altezza dell'incrocio con via Emilia.

Al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto la modalità del sinistro che avrebbe portato il conducente di un veicolo a perdere improvvisamente il controllo della guida per poi finire contro un'auto in sosta oppure se, in prossimità dell'incrocio una disattenzione o una mancata precedenza abbiano causato lo scontro.

Sul posto anche il personale medico del 118 (per l'uomo soltanto lievi conseguenze) e vigili del fuoco per la messa in sicurezza dello scenario incidentale.