RIETI - Il terribile schianto contro un'auto mentre era in sella al suo scooter lungo la strade di Roma, per raggiungere il posto di lavoro. Poi il ricovero in ospedale, l'operazione per ridurre i danni e il coma farmacologico.



Restano sotto osservazione le condizioni di Filippo Mattei, residente nella frazione di Piani Poggio Fidoni e in forza alla Polizia di Stato a Roma, dove pochi giorni fa si stava dirigendo per prendere servizio.



Lo schianto fra il suo scooter e un'auto ha sospeso la vita di Mattei, molto conosciuto e stimato sia a Piani Poggio Fidoni che fra i colleghi della Questura reatina. © RIPRODUZIONE RISERVATA