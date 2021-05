Rieti, colpisce fil di ferro mentre è in moto: centauro grave a Roma

RIETI - Torna l'incubo dei fili di ferro tesi ad altezza del collo a danno degli amanti delle moto da cross.



A farne le spese ieri, a Santa Rufina, è stato un giovane 28enne cantaliciano, colpito in pieno da un filo durante il passaggio con la sua moto. Gravi i danni riportati dal giovane, che è stato ricoverato in terapia intensiva a Roma a causa della trachea che ha rischiato di essere tranciata, per la quale è stato subito sottoposto ad operazione chirurgica.





