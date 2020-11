Rieti, incidente sulla via Farense: un uomo trasferito in ospedale

RIETI - Incidente nelle prime ore del mattino sulla via Farense, all'ingresso di Passo Corese. Una Ford Fiastra per cause ancora al vaglio degli inquirenti è finita fuori strada. Non sono rimaste coinvolte altre auto. Il conducente, un uomo di 26 anni originario di Avezzano, è stato trasferito all'ospedale di Rieti in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA