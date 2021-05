Sbalzato fuori dall'abitacolo dopo essere finito fuori strada nella notte, gravissimo giovane di 24 anni

RIETI - Gravissimo incidente stradale nella notte nel territorio del Comune di Cantalice, in località Capo D'Acqua, poco prima della rotaoria per Cantalice e Poggio Bustone. Ancora da accertare le cause del sinistro che ha coinvolto un giovane 24enne che ha riportato traumi e gravi lesioni alla testa.

Il ragazzo era alla guida del proprio veicolo quando improvvisamente ha perso il controllo del proprio mezzo finendo fuori strada. Il veicolo uscendo dalla carreggiata ha impattato lateralmente contro una cancellata in ferro intraversandosi. La violenza dello scontro ha sbalzato il 24enne fuori dall'abitacolo andando così ad urtare con il proprio corpo contro l'inferriata perimetrale di una pertinenza privata.

Sul posto equipaggi del 118, forze dell'ordine e vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il corpo del giovane che è stato successivamente stabilizzato dal personale sanitario sul posto. Le sue condizioni sono giudicate gravi dai sanitari.

