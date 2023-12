Perde il contollo dell'auto e si ribalta: muore sul colpo

RIETI - Incidente mortale nella tarda serata in bassa Sabina tra Galantina e Gavignano sulla provinciale Sabina, ex Lambruschina. A perdere la vita un quarantenne originario di Stimigliano che viveva da tempo a Cantalupo il suo nome.

L’incidente nella tarda serata con l’uomo che per cause da accertare ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Punto, schiantandosi sul guard rail e poi ribaltandosi. A dare l’allarme automobilisti di passaggio su una strada molto trafficata. Sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto, i vigili del fuoco del distaccamento dello Scalo mirtense e il 118. Vano ogni tentativo di rianimare l’uomo che non ce l’ha fatta.

Strada chiusa al traffico con le auto deviate su percorsi alternative. Ai carabinieri il compito, dopo i rilievi, di stabilire l’esatta dinamica del sinistro costato la vita all’uomo che viveva da anni a Cantalupo in località Caccia del Principe. Da quel che risulta nell’incidente non sono coinvolte altre autovetture.