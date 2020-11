RIETI - Il rettilineo, la semicurva sinistrorsa e poi - immediatamente dopo questa, proprio all’inizio di un altro tratto rettilineo - il violento impatto che ha lasciato sull’asfalto di viale Liberato Di Benedetto la 79enne reatina Maria Elena Zago, deceduta poco dopo in ospedale. L’anziana è stata investita da una donna che in quel momento sopraggiungeva alla guida di un’Alfa Romeo Mito.

Al momento la conducente del veicolo non risulta indagata e nei suoi confronti non sono stati adottati provvedimenti amministrativi o penali. Sottoposta ad alcoltest nell’immediatezza dei fatti da parte della Polizia stradale per la verifica del tasso alcolemico, è poi risultata negativa. Al vaglio ora da parte della Polstrada l’esatta dinamica incidentale, il punto di collisione, la velocità a cui sarebbe avvenuto l’impatto, tracce di frenata e altri elementi utili ai fini della ricostruzione del tragico sinistro unitamente ai rilievi metrici e fotografici effettuati sul posto. Solo l’esito delle parametrazioni risultanti dai rilievi potranno stabilire a quali conseguenze penali e sanzioni accessorie potrebbe andare incontro la conducente del veicolo che, al momento non è stata indagata.

La 79enne reatina stava attraversando viale Di Benedetto all’altezza dell’intersezione con via Picerli in un tratto distante dalle strisce pedonali che erano alcune decine di metri prima esattamente all’altezza dell’ingresso del Parco pubblico “Vittime del 6 aprile 2009”. Erano circa le 16.30 poco prima del crepuscolo, in condizioni di visibilità non ottimali. Le lesioni e la severità dei traumi riportati hanno poi causato il decesso della donna in ospedale. Un’arteria ampia viale Di Benedetto, priva di buche, ingombri o manufatti dove spesso il senso unico e l’ampiezza del raggio di curvatura verso sinistra possono indurre – nonostante si tratti di un tratto urbano – a superare la velocità consentita dal Codice della strada. Le auto presenti in sosta su entrambi i lati della carreggiata potrebbero in alcuni casi fare da ostacolo alla visibilità.

Il ricordo della vittima. L’eco della tragedia ha fatto presto il giro della città ed in particolare è corsa veloce nel quartiere di Regina Pacis dove la donna viveva nella immediate vicinanze di via Pietro Boschi. Una persona molto conosciuta nel quartiere e nella mattinata di ieri all’interno di attività commerciali della zona e soprattutto nei piccoli negozi di vicinato dove la donna si serviva spesso non si parlava d’altro.

Commosso il ricordo della signora Lina una delle tante amiche e conoscenti che proprio quel maledetto pomeriggio l’aveva incontrata incrociata per strada soltanto pochi minuti prima della tragedia: «Ci siamo viste e salutate - racconta Lina commossa con la busta della spesa in mano - aveva sempre una parola buona per tutti ed era una persona disponibile e altruista. Se poteva dava sempre una mano. Di me, un periodo si preoccupava a causa di una mia difficoltà e si raccomandava che sarebbe stato meglio che avessi utilizzato non uno, ma due bastoni». Altre la ricordano particolarmente attiva nell’organizzazione di gite ed escursioni o insieme nelle piacevoli ore trascorse presso il circolo ex Piaggio di viale Maraini.

