Incidente lungo la Ternana, a Torri in Sabina: morto un 51enne di Poggio Mirteto

RIETI - Scontro frontale tra una Fiat 500 L e Ford Fiesta e lungo la strada regionale 313 Ternana all’altezza del bivio Torri in Sabina – Montasola. Nel violento impatto ha perso la vita un 51enne di Poggio Mirteto, alla guida della Ford Fiesta. Inutili i tentativi di rianimazione messi in atto dagli operatori del 118: l’uomo è deceduto sul colpo. Alla dell’altra macchina viaggiava un uomo di Avezzano, illeso, e una donna, ferita. È avvenuto tutto prima delle ore 20 e la strada al momento è chiusa al traffico. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sulla 313 sono confluite due autombulanze del 118, l’eliambulanza, i vigili del fuoco di Poggio Mirteto i carabinieri della stazione di Torri in Sabina, Cottanello e della radiomobile di Poggio Mirteto.