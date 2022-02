Investe donne e fugge, caccia a pirata della strada

RIETI - Incidente allo svincolo tra Poggio Fidoni Alto e Piani Poggio Fidoni. Ad essere investita è stata una donna, mentre l'investitore, a bordo di un'auto, è fuggito.



È accaduto questo pomeriggio in via Venanzi, strada di collegamento fra i due piani della frazione di Poggio Fidoni: la donna è stata colpita da un'auto probabilmente proveniente da Poggio Fidoni Alto. Da quanto si apprende, tuttavia, l'investitore è scappato.



Sul posto, polizia e Ares 118: la donna è stata trasportata al de Lellis, mentre sul posto in questi minuti la polizia sta cercando di ricostruire l'identikit dell'investitore. Si parla di una Fiat Panda rossa come auto investitrice.

