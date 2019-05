RIETI - L'auto fuori controllo in curva finisce sulla scarpata e si capovolge su un fianco. E' uscita fortunatamente illesa senza riportare gravi conseguenze la conducente - una 40enne Sabina - di una Fiat 600. L'incidente si è verificato nel territorio del Comune di Poggio Mirteto in via Taragnano direzione San Luigi.



Da accertare le cause del sinistro anche se con probabilità l'asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia battente in un tratto curvilineo potrebbe essere la causa di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti gli operatori dei vigili del fuoco partiti dal distaccamento Sabino di Poggio Mirteto che hanno recuperato e messo in sicurezza il veicolo con l'impiego di un verricello. Breve interruzione per la viabilità locale subito ripristinata. Ultimo aggiornamento: 15:16