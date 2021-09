Scontro tra auto e moto lungo la Mirtense, ferito centauro

Venerdì 10 Settembre 2021, 15:32

RIETI - Traffico a rilento e temporanei rallentamenti della viabilità locale in prossimità dell'abitato di Passo Corese nel territorio del Comune di Fara in Sabina per un incidente stradale tra un'autovettura e una moto avvenuto lungo la strada regionale 313 Mirtense.

Lievemente ferito il centauro in sella al proprio motoveicolo sbalzato a terra sull'asfalto. Da accertare la dimanica e le responsabilità del sinistro sulle cui cause sono in corso indagini da parte del personale della polizia di Stato intervenuta sul posto per effettuare i rilievi metrici e fotografici

Nel luogo del sinistro anche un equipaggio medico-sanitario del 118. Per le persone coinvolte nessuna grave conseguenza.