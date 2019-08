RIETI - I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti oggi pomeriggio in località Vicchiaione, nella frazione di Apoleggia nel comune di Rivodutri, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta un'autovettura - una Fiat 500 - con all'interno una donna.



Arrivati in posto, i pompieri hanno messo in sicurezza l'autovettura e contestualmente portato soccorso alla persona coinvolta. Sul luogo anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi stradali e i sanitari del 118 per il trasporto della donna al nosocomio provinciale per le cure del caso.



La donna ha riportato ferite ed escoriazioni, tanto lo spavento. © RIPRODUZIONE RISERVATA