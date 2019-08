Ultimo aggiornamento: 15:59

RIETI - Incidente stradale lungo la strada provinciale Tancia nel territorio del Comune di Montesangiovanni. Un'autovettura con una coppia a bordo è uscita fuori strada finendo su un fianco in una cunetta. Nessuna conseguenza per il conducente rimasto però lievemente ferito è dovuto poi ricorrere alle cure mediche.Probabilmente un improvviso guasto meccanico all'origine del sinistro avvenuto in tarda mattinata a confine tra Montesangiovanni e Poggio Catino. Dopo una serie di tornanti in discesa il conducente dell'autovettura, una Chrysler, ha perso il controllo del mezzo finendo su un fianco a bordo strada poggiando su una scarpata laterale.A soccorrere la coppia, nell'immediatezza dell'incidente, alcuni passanti che sono riusciti a forza a riportare il veicolo sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri-forestali del locale comando stazione, un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale e i vigili del fuoco. Nessun problema riscontrato per la viabilità locale.