RIETI - Finito male il rientro a casa per due giovani antrodocani che nella notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo le quattro del mattino, si sono schiantati contro un albero appena superata Sella di Corno.



Sono stati ricoveratii entrambi all’ospedale San Salvatore di L’Aquila. Uno, pur grave, è fuori pericolo nel reparto di chirurgia, mentre l’altro purtroppo si trova in rianimazione ed è entrato in coma.



