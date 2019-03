© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I vigili del fuoco di Rieti sono da ore impegnati nello spegnimento di un doppio incendio che si è sviluppato nel comune di Castel Sant’Angelo.Il primo, che ha interessato la zona della frazione di Mozza, è stato domato. Intorno alle 17.30 sono giunte le prime segnalazioni ai vigili del fuoco, giuti prontamente sul posto.Ora preoccupano le fiamme nella zona industriale di Castel Sant’Angelo, di fronte la frazione di Micciani, nel comune di Cittaducale.«Sta bruciando la zona del Peschiera, con sterpaglie e canneti – spiegano dal comando dei vigili del fuoco – La zona è impervia e in più il forte vento grecale non aiuta le fasi di spegnimento».Un treno della linea L'Aquila-Rieti-Terni è rimasto per diverso tempo bloccato dall’incendio, che ha raggiunto la ferrovia, prima di poter riprendere il suo tragitto. Al momento sul posto sei uomini e due mezzi, ma non si esclude la possibilità di inviare rinforzi.