RIETI - Incendio alla Terni Polimeri, presso il nucleo industriale nella tarda serata di sabato. E' una fabbrica che si occupa di recupero di materiale plastico. Sul posto i pompieri della caserma di Rieti.



Da accertare le cause che hanno originato il rogo, sviluppatosi poco dopo le 21. Di certo si è sprigionato un forte odore nauseabondo in tutta l'area in poco tempo.

Forze dell'ordine e pompieri impediscono a tutti di avvicinarsi. Tanti i reatini che sono accorsi sul posto. L'incendio è stato al momento circoscritto alla parte finale del capannone. Non ci sono feriti.

L'incendio è accaduto al cambio di turno degli operai. Gli operai sono rimasti per aiutare i vigili. I vigili stanno cercando di contenere le pareti che stanno collassando. Sono ancora sconosciute le cause. Incendio domato dopo molte ore di lavoro.

Ultimo aggiornamento: 3 Marzo, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA