Incendio nella stazione di sevizio Ip di via Angelo Maria Ricci

RIETI - Incendio nella stazione di servizio Ip di via Angelo Maria Ricci. Il rogo è esploso intorno alle 13 e 45 e si è subito avvertito un forte odore di plastica bruciata. A causa di un corto circuito è andata in fumo la postazione dove è la cassa della stazione di rifornimento di carburante e il fuoco ha bruciato il materiale isolante posto sul tetto. Sul posto, al momento, stanno operando i vigili del fuoco che in poco più di mezz'ora hanno messo in sicurezza l'intera area.

Il proprietario della stazione sta controllando che tutto sia a posto. Non sembrano essercio stati problemi, a parte l'incendio all'ufficio.

Da lontano si èvista una lunga colonna di fumo nero alzarsi dalla zona in cui è esploso l'incedio.