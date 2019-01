RIETI - I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti intorno alle 17.45 circa, per un principio di incendio in uno scantinato nel quartiere di Villa Reatina, precisamente in via Guglielmo Pepe.



Precipitatesi sul posto, i pompieri hanno spento dapprima le fiamme e messo contestualmente in sicurezza l'intero palazzo. Le operazioni sono tutt'ora in corso. In posto una unità mobile del 118, la Polizia di Stato e la Municipale. Non si riscontrano né feriti, né intossicati. © RIPRODUZIONE RISERVATA