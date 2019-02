RIETI - Un violento incendio è esploso poco fa sopra le colline di Sant'Elia, tra la parte bassa e alta della frazione reatina. Le fiamme sono alimentate dal forte vento che ancora spazza l'intera provincia.



Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Rieti. In questi momenti si sta valutando la richiesta di intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per aiutare le squadre che stanno operando da terra.



Dalle ultime informazioni pare che le fiamme abbiano rallentato la loro corsa e l'intervento di un elicottero non sia più necessario. Sono due le squadre della caserma dei pompieri di Rieti che stanno operando sul posto.



SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI