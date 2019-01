RIETI - Fiamme lungo la Salaria per Roma, a ridosso di un uliveto privato. L’intervento dei vigili del fuoco di Rieti – allertati da alcuni conducenti di auto in transito lungo la Consolare in quel momento – ha evitato il propagarsi dell’incendio nei terreni adiacenti, scongiurando il pericolo che le fiamme attecchissero anche nell’area della coltivazione dove erano presente le albertaure.



Erano circa le 18.30 quando la squadra antincendio partita dal comando provinciale di Rieti è intervenuta raggiungendo il chilometro 49 della Salaria – difronte al ristorante-pizzeria «La Grigliata» per un incendio divampato lungo la scarpata sottostante.

