RIETI - L'incendio di uno scantinato a Colli sul Velino mette in trappola gli occupanti dell'abitazione salvati grazie all'intervento di un'autoscala dei vigili del fuoco. Per cause ancora da accertare le fiamme si sono propagate all'interno di un locale seminterrato di una unità immobiliare a due piani in via Principe di Piemonte che in pochi istanti è stato subito invaso da fiamme e fumo.A lanciare l'allarme i proprietari dell'abitazione che nulla hanno potuto per contenere l'incendio al momento dell'innesco. Sul posto i vigili del fuoco partiti dal comando provinciale di Rieti e intervenuti con due mezzi antincendio e un'autoscala. Grazie al mezzo di soccorso è stato possibile trarre in salvo un uomo e una donna rimasti prigionieri ai piani superiori e impossibilitati a discendere le scale per poter guadagnare la via d'uscita dalla porta d'ingresso a causa del denso fumo proveniente dal vano abitativo sottostante che In poco tempo ha reso l'aria irrespirabile. In poco tempo i soccorritori hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area limitando i danni alle attrezzature presenti nello scantinato per poi passare alle operazioni di bonifica.Ad innescare le fiamme con probabilità un innesco venuto a contatto accidentalmente con liquidi infiammabili. Sul posto anche i carabinieri del locale comando stazione per gli accertamenti e i rilievi.