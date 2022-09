Incendio sulla Rieti-Terni, a fuoco un capannone all'altezza dell'uscita di Contigliano

RIETI - Intervento dei vigili del fuoco, in questi minuti, lungo la superstrada Rieti-Terni, a causa di un incendio. Le fiamme sono ben visibili da chi percorre l'arteria, così come dall'abitato di Contigliano. Nessun probleema, però, per la circolazione stradale.

Stando alle prime informazioni, le fiamme avrebbero avvolto una struttura in prossimità della superstrada, proprio all'altezza dell'uscita per Contigliano. Tutte da capire le cause che hanno scatenato il rogo.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e una pattuglia del Nucleo operativo della compagnia di Risti