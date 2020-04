RIETI - Incendio oggi pomeriggio nelle campagne di Poggio Catino, in località Sant’Agostino. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto. Allertata la sala operativa e inviato anche il gruppo di Protezione civile della IV Comunità montana Sabina a supporto dei vigili del fuoco che stanno operando nella zona delle campagne di Catino tra via Galantina e la zona dove sorge la chiesa di Sant’Agostino.



A fuoco sterpaglie e alcune piante. I vigili del fuoco dopo aver domato le fiamme stanno provvedendo a spegnere gli ultimi piccoli focolai con l’intervento praticamente concluso da pochi minuti mentre le opere di bonifica dell’area e la messa in sicurezza le stanno eseguendo i volontari di Protezione civile. Resta da capire come si sia sviluppato l’incendio he ha tenuto impegnati i pompieri e la protezione civile diverse ore da metà pomeriggio in poi. © RIPRODUZIONE RISERVATA