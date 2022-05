Venerdì 13 Maggio 2022, 00:10

RIETI - E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme lungo la strada di Colle Pineto, nel territorio di Magliano Sabina, ieri pomeriggio, intorno alle 16. Le fiamme sono state segnalate, per fortuna tempestivamente, da due uomini che si trovavano di passaggio lungo la strada di campagna che, dalla via Flaminia, conduce fino al località gli Angeli. Il fuoco, di cui non è stata dichiarata con certezza la natura, ma si presume dolosa, si è alimentato velocemente vista l’alta temperatura e le sterpaglie secche tutt’intorno.

Secondo le testimonianze delle persone sopraggiunte sul posto però sembrerebbe che le fiamme più alte fossero concentrate tutte intorno ai pali in legno della linea telefonica che corre a pochi metri dalla via provinciale. Un particolare forse casuale, ma che non è passato inosservato a quanti si sono trovati a passare in quella strada prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso da Poggio Mirteto tanto da far pensare che il fuoco sia stato appiccato proprio da quei pali.

Saranno ora i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della locale stazione, anch'essi allertati sull'accaduto, a stabilire se ad appiccare l'incendio sia stata una mano scellerata quanto consapevole oppure se il fuoco sia partito accidentalmente, magari da un mozzicone di sigarette lanciato dal finestrino.