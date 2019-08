© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto è intervenuta nell'incendio verificatosi all'interno di una galleria lungo l'Autostrada del Sole A1, tra Nazzano e Magliano Sabina.Un furgone - per cause in corso di accertamenti - si è ribaltato incendiandosi. Il mezzo ha preso immediatamente fuoco a causa del materiale infiammabile che trasportava: oli e liquidi refrigeranti. Immediatamente la galleria è stata invasa da un denso fumo nero che per diverso tempo ha reso impossibile la visuale.Sul posto anche un mezzo antincendio partito dal presidio di Montelibretti, un carro equipaggiato per rilevi Nbcr del comando di Rieti e una squadra di pompieri intervenuta da Roma. Uno scenario incidentale piuttosto complesso ma che fortunatamente non ha fatto registrare incidenti o feriti.L'autista del furgone infatti è riuscito da solo a tirarsi fuori dall'abitacolo mettendosi poi al sicuro. La strada è stata immediatamente interdetta al traffico veicolare in attesa della messa in sicurezza prima del ripristino della viabilità e della rimozione del furgone incidentato. Atteso anche personale tecnico per la valutazione di eventuali danni strutturali.