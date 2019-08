A fuoco vagone merci alla stazione di Poggio Mirteto

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti, del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri per spegnere un principio di incendio all'interno di un vagone ferroviario che trasportava delle merci all'altezza della stazione di Poggio Mirteto Scalo.



Arrivati perentoriamente in posto i Pompieri Sabini hanno messo in sicurezza l'intera area e contestualmente soffocato le fiamme. Al termine delle operazioni di soccorso non sono risultate coinvolte delle persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA