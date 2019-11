RIETI - L’incendio divampò in piena notte, distruggendo numerosi mezzi all’interno dell’area camping dello «Sky Caravan Club», affacciato lungo la Terminillese, a poca distanza da Pian dè Valli, e solo per la pronta reazione dei villeggianti che stavano dormendo all’interno delle roulotte fu possibile evitare la tragedia. A causa delle fiamme esplosero anche diverse bombole del gas e il boato che si udì a distanza di chilometri.



A due anni di distanza da quella notte del 6 agosto 2017, la procura ha ora chiuso le indagini, fase che precede l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio, notificando due avvisi di garanzia ai gestori del camping.



