RIETI - Dei focolai tornati di nuovo attivi in tarda serata hanno costretto i vigili del fuoco ad intervenire ancora a Castel San Pietro Sabino nel territorio del Comune di Poggio Mirteto per un vasto incendio che ha interessato un'area boscata e arbustiva.



Le fiamme sono divampate in tarda mattinata e sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento sabino di Poggio Mirteto impegnati per l'intera giornata nel contenere il fronte di fiamma e tenere sotto controllo un possibile ed ulteriore sviluppo dell'incendio che, sebbene contenuto nell'intensità ha interessato un'ampia area.

