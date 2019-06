RIETI - Ufficialmente partita la quarta edizione del Rieti Sport Festival. Piazza Vittorio Emanuele gremita di curiosi, bambini e baciata dal sole.



Tutti presenti al taglio del nastro a partire dal sindaco Antonio Cicchetti, il vicesindaco Daniele Sinibaldi ed il consigliere Donati. Non solo il comune ma anche rappresentanti della regione nelle persone di Claudio Di Berardino, assessore alle Politiche Sociali ed il consigliere con Delega allo sport Roberto Tavani. Comune, Regione, ma anche Fondazione Varrone, e provincia di Rieti. Nessuno ha voluto mancare ad uno degli eventi cardine dell'estate.

Ad aprire le danze, prima del canonico taglio del nastro il Sindaco Antonio Cicchetti: «Emozionante vedere questo spettacolo di gioventù, all'interno di un evento che il patron Sergio Battisti ci regala con grande dedizione da quattro anni. Non è facile fare le cose a Rieti, lo ringraziamo e ci godiamo questa piazza piena di reatini».

Subito dopo il taglio del nastro anche l'esibizione del gruppo Ginnastica Forza e Libertà di Rieti, che ha deliziato gli spettatori presenti. Neanche il tempo di godersi la cerimonia inaugurale che presso l'Aula Magna della Sabina Universitas convegno sul tema Percorsi Sportivi sulla terrazza tra i due laghi", a cura della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia. E da qui esce la candidatura ufficiale del lago del Salto a ospitare i mondiali di wakeboard del 2021 dopo il successo degli Europei dell'estate scorsa.

Il passaggio più importante della prima giornata è stato però indubbiamente la candidatura di Rieti come Città Europea dello sport, anche questo argomento oggetto di conferenza stampa da parte del Comune di Rieti dopo che, stamane, la Commissione ha visitato gli impianti sportivi cittadini. Responso previsto per il prossimo 15 settembre, ma a riguardo filtra ottimismo. A chiudere la serata, dalle 22, concerto della band "Piggle House 2.0".

Come sottolineato il tema clou di questa giornata è indubbiamente la visita della Commissione per valutare una eventuale candidatura di Rieti a Città Europea dello sport. Dopo una mattinata di sopralluoghi negli impianti sportivi cittadini, arrivano le parole del presidente della Commissione Francesco Lupatelli: «Abbiamo visitato gli impianti sportivi questa mattina - racconta - siamo rimasti piacevolmente colpiti da quello che abbiamo trovato. Per me è la prima volta a Rieti, difficile trovare anche in realtà più grandi impiantistica di questo livello. Percentuali della nomina? Difficile dirlo, attualmente ci sono sei città in corsa, poi ne rimarranno quattro». Grande soddisfazione anche per il consigliere con delega allo Sport Donati: «Un grande privilegio avere qui la commissione e essere in corsa per questo titolo, felici di aver dato una immagine positiva, secondo me abbiamo tutte le carte in regola».

Ultimo aggiornamento: 20:14

