Rieti - Iniziata la costruzione del “Ristorante Hotel Il Castagneto”. Stamattina è stato inaugurato il cantiere dell’attività di proprietà dell’ing. Luigi Bucci, alla presenza del sindaco di Amatrice Filippo Palombini, dell’assessore alle politiche della ricostruzione della Regione Lazio Claudio Di Berardino, del presidente di Lazio Innova Paolo Orneli, dell’onorevole Fabrizio Cicchitto e del vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili.



La struttura sarà realizzata in cemento e acciaio con tetto in legno, disporrà di 30 camere, 300 posti per il ristorante ed è la prima struttura produttiva definitiva ad aver iniziato i lavori di ricostruzione in tutto il cratere del Centro Italia. Secondo le previsioni la struttura sarà pronta per la primavera del 2020.

