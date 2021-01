Passo Corese, inaugurati i moduli prefabbricati al polo didattico

RIETI - Inaugurati i moduli prefabbricati che consentiranno al polo didattico di Passo Corese di avere 8 aule in più, condizione indispensabile per garantire il rientro in classe nel rispetto del distanziamento e delle norme anti-covid.

La certezza circa la riapertura delle scuole superiori il 18, ancora non c'è, ma la realizzazione di nuove aule è sicuramente un dato incoraggiante.

Per il "taglio del nastro" a Passo Corese sono arrivati il presidente della Provincia, Mariano Calisse e la consigliera provinciale Claudia Chiarinelli. Presenti il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, l'assessore alla Scuola, Tony La Torre e il dirigente dell'istituto "Aldo Moro" e del liceo "Lorenzo Rocci", Giovanni Luca Barbonetti.

