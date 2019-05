RIETI - Inaugurata questa mattina la nuova sede della Croce Rossa Italiana - Unità di Amatrice. «Una giornata importante ed emozionante per il nostro gruppo - ha detto Giuseppe Pignoli, responsabile della Unità di Amatrice - grazie alla grande generosità di una persona che contattò Riccardo, oggi siamo arrivati a tagliare il nastro di questa bellissima struttura in legno che è stata possibile grazie al coordinamento dei vari livelli della Croce Rossa che hanno provveduto». Ed il ricordo di Riccardo Padula, tra i fondatori della Unità di Amatrice, recentemente scomparso, non poteva che caratterizzare questa giornata di pioggia che ha visto però il taglio del nastro di una nuova sede operativa per i volontari amatriciani.



Il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca attraverso un telegramma ha scritto al Comitato della Croce Rossa di Rieti: "siete stati e sarete sempre un punto di riferimento per i cittadini di Amatrice. In particolar modo per tutte quelle persone che ogni giorno trovano in voi un sostegno concreto per ripartire nonostante le tragiche conseguenze del terremoto".

Presente ad Amatrice, Barbara Contini, sottosegretario della Croce Rossa con delega di funzioni e gestione dell'UdP "Sisma Centro Italia", che ha elogiato l'attività svolta e ricordato come nell'immediatezza del dramma del devastante sisma si è mossa la macchina dei soccorsi in modo esemplare nonostante i pochi uomini disponibili e la commozione nel vedere come siano aumentate le forze della Croce Rossa nel supportare Amatrice in modo costante e fattivo. Ha presenziato alla cerimonia anche il Presidente della Croce Rossa Regionale del Lazio Adriano De Nardis evidenziando: “l'importanza dei supporti e le attività che la Croce Rossa svolge in modo esemplare sul territorio a favore della comunità”.

Ad Amatrice anche l'Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie Iris Lodi, un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile, la Polizia di Stato ed i Carabinieri di Amatrice, il consigliere regionale del Lazio Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice Filippo Palombini.

Un ringraziamento a tutti i presenti è stato formulato dal Presidente della Croce Rossa di Rieti, Mario Cristallini, che ha voluto rimarcare l'importanza di una solidarietà organizzata e costante in un luogo caratterizzato da infinite criticità. Alfredo Vulpiani, consigliere del direttivo della Croce Rossa di Rieti, ha consegnato una mascotte all'unità di Amatrice in segno di vicinanza e partecipazione da parte di tutti i giovani. Presente anche il vicepresidente della CRI di Rieti, Francesco Palomba, i consiglieri Simona Delli Ficorelli e Roberto Maiolati insieme a tutti i volontari.

Ultimo aggiornamento: 22:10

